Условия строения колодца чтоб не проникали карстовые воды
География
Условия строения колодца чтоб не проникали карстовые воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить подальше от источников месторождения карстовых вод соблюдать меры предосторожности и перед бурением посоветоваться со специалистом или попробовать землю на вкус...
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