Условия строения колодца чтоб не проникали карстовые воды

География
Условия строения колодца чтоб не проникали карстовые воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить подальше от источников месторождения карстовых вод соблюдать меры предосторожности и перед бурением посоветоваться со специалистом                                                 или попробовать землю на вкус...
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