Мама разложила 24ватрушки на 6 тарелок поровну. Сколько ватрушек лежит на каждой тарелке?

Математика
Мама разложила 24ватрушки на 6 тарелок поровну. Сколько ватрушек лежит на каждой тарелке?
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Гость:
1)24 поделить на 6=4 ответ:4 ватрушки
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