Мама разложила 24ватрушки на 6 тарелок поровну. Сколько ватрушек лежит на каждой тарелке?

Математика

Мама разложила 24ватрушки на 6 тарелок поровну. Сколько ватрушек лежит на каждой тарелке?

Автор: Гость