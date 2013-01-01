Умоляю помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сочинение на тему Я мотоциклист..Знаю тупая ??ема но плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ

Русский язык
Умоляю помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сочинение на тему Я мотоциклист..Знаю тупая ??ема но плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дядя ездит на мотоцикле и я прошу его взять меня я пытаюсь рулить а дядя помогает .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Переменка 1 класса русского языка рабочая тетрадь 5 страница как расшифровать у точки ве+три точки лен +...
Ответить
Қазақ тiлi
Мен дарыгер болгым келеды такырыбына шыгарма
Ответить
Математика
Решите плиз:3 Х•47+295=1000 Мне не нужен просто ответ мне нудно пояснение:3
Ответить
Математика
Как расставить арефметические знаки в 9876543210, чтоб получилось число 2013
Ответить
История
Приводите факты , влияющие на развитие экономики Кубани
Ответить