Умоляю помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сочинение на тему Я мотоциклист..Знаю тупая ??ема но плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ
Русский язык
Умоляю помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сочинение на тему Я мотоциклист..Знаю тупая ??ема но плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!МНЕ ЗАВТРА СДАВАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дядя ездит на мотоцикле и я прошу его взять меня я пытаюсь рулить а дядя помогает .
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