9×1 1/9×11×1 1/11×13×1 1/13
Математика
9×1 1/9×11×1 1/11×13×1 1/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*9\11*11*11\11*13*11\13=1331
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