Решения задачи для обаботки поля площядью 600 гектаров его разделили между тремя б??игадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза больше первой, а третья в 2 раза больше первй.сколько гектаров должна обработать кажд...

Математика

Решения задачи для обаботки поля площядью 600 гектаров его разделили между тремя б??игадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза больше первой, а третья в 2 раза больше первй.сколько гектаров должна обработать каждая бригада.

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