Решения задачи для обаботки поля площядью 600 гектаров его разделили между тремя б??игадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза больше первой, а третья в 2 раза больше первй.сколько гектаров должна обработать кажд...
Математика
Решения задачи для обаботки поля площядью 600 гектаров его разделили между тремя б??игадами так, что вторая бригада получила участок в 3 раза больше первой, а третья в 2 раза больше первй.сколько гектаров должна обработать каждая бригада.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 1 бригада х*3 - 2 бригада х*2 - 3 бригада х+3х+2х=600 6х=600 х=600:6 х=100 1 - 100 га 2 - 300 га 3 - 200 га
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