Почему установили памятник Минину и Пожарскому в Москве

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Почему установили памятник Минину и Пожарскому в Москве
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В честь великой победы над польскими захвадчиками Минин содержал народное войско а Пожарский руководил им!!
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