Рассказ о своих друзьях

Окружающий мир
Рассказ о своих друзьях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение-описание Всем известная пословица: «Друг познается в беде». Я слышал ее много раз, но не думал, что когда-то пойму по-настоящему. У меня есть друг Олег. Ему четырнадцать лет. Он обычный худой подросток с короткой стрижкой. Примечательные у него только глаза: они очень необыкновенные, миндалевидные и зеленого цвета. Когда я смотрю на Олега, мне кажется, что он хитровато прищуривается, будто хочет пошутить или поставить необыкновенный вопрос, чтобы все понять и узнать. Олег - упорный шахматист. У него также есть третий взрослый разряд по плаванию, но он не любит об этом упоминать. Только изредка пользуется этим умением: иногда спорит с ребятами, кто первым доплывет к другому берегу пруда, или скажет, что дольше всех нас просидит под водой. И по обыкновению побеждает! Но это не главное в его характере.
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