Как из муравьиной кислоты получить метанол, помогите пожалуйста))

Химия
Как из муравьиной кислоты получить метанол, помогите пожалуйста))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOOH ---H2SO4, t---> CO + H2O (дегидратация) CO + 2H2 ------> CH3OH В одну реакцию, боюсь, не получится.. 
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