Как из муравьиной кислоты получить метанол, помогите пожалуйста))
Химия
Как из муравьиной кислоты получить метанол, помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOOH ---H2SO4, t---> CO + H2O (дегидратация) CO + 2H2 ------> CH3OH В одну реакцию, боюсь, не получится..
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