Прочитай стихотворение К. Бальмонта осень какие глаголы использует использует поэт? Выпиши их. Определить время время глаголов. Поспевает брусника, Стали дни холоднее. И от птичьего крика В сердце толко грустнее. Стаи птиц...
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Прочитай стихотворение К. Бальмонта осень какие глаголы использует использует поэт? Выпиши их. Определить время время глаголов. Поспевает брусника, Стали дни холоднее. И от птичьего крика В сердце толко грустнее. Стаи птиц улетают, Прочь,за синее море, Все деревья блистают В разноцветном уборе. Солнце реже смеётся. Нет в цветах благовонья. Скоро Осень проснётся И заплачет спросонья. Как ты думаешь,почему все глаголы в настоящем времени,а двух последних строчках в будущем?Выпиши слова,в которых есть такие орфограммы:1)буквы безударных гласных в корне;2)буквы не произнасимых согланых в корне;3)разделительный ь;4)соединительные буквы о-е в сложных словах.Обозначь орфограммы. Постарайтесь написать ответ сегодня в 18:30!!!Заранее спасибо вам огромное!:-))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поспевает - наст.в., стали - пр.в., улетают - наст. в., блистают - наст. в., смеётся наст.в., проснётся - буд.в., заплачет - буд.вр. 1)поспевает - спеть - проверочное слово. холоднее - холод, холодный пр. сл. улетают - полёт - пр.сл. деревья - дерево - пр.сл. смеётся - смех цветах - цвет осень - осенний 2) сердце, грустнее, солнце 3) птичьего, деревья, благовонья, спросонья. 4)разноцветном, благовонья(в этом слове не уверена, но по моему оно подходит под это задание.)
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