Прочитай стихотворение К. Бальмонта осень какие глаголы использует использует поэт? Выпиши их. Определить время время глаголов. Поспевает брусника, Стали дни холоднее. И от птичьего крика В сердце толко грустнее. Стаи птиц...

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Прочитай стихотворение К. Бальмонта осень какие глаголы использует использует поэт? Выпиши их. Определить время время глаголов. Поспевает брусника, Стали дни холоднее. И от птичьего крика В сердце толко грустнее. Стаи птиц улетают, Прочь,за синее море, Все деревья блистают В разноцветном уборе. Солнце реже смеётся. Нет в цветах благовонья. Скоро Осень проснётся И заплачет спросонья. Как ты думаешь,почему все глаголы в настоящем времени,а двух последних строчках в будущем?Выпиши слова,в которых есть такие орфограммы:1)буквы безударных гласных в корне;2)буквы не произнасимых согланых в корне;3)разделительный ь;4)соединительные буквы о-е в сложных словах.Обозначь орфограммы. Постарайтесь написать ответ сегодня в 18:30!!!Заранее спасибо вам огромное!:-))

Автор: Гость