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Разбор слова по составу пятнышками.
Русский язык
Разбор слова по составу пятнышками.
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Гость:
Корень-пятн суффикс-ышк окончание-ами
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