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Как решить столбиком 490×360......
Математика
Как решить столбиком 490×360......
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Гость:
490 * 360 _____ 294 147 _____ 46400
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