Как изменяется сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза

Физика

Как изменяется сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 раза

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