Как изменяется температура воздуха с высотой?

География
Как изменяется температура воздуха с высотой?
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