Как изменится емкость плоского воздушного конденсатора если величину заряда на каждой из его обкладок увеличить в 3 раза?

Физика
Как изменится емкость плоского воздушного конденсатора если величину заряда на каждой из его обкладок увеличить в 3 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емкость конденсатора не изменится потому что емкость не зависит от заряда а зависит от  С=E*Eo*S/d от площади пластин    расстояния между пластинами - d E- диэлектрической проницаемости E
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