Как изменится площадь квадрата, если его сторону в 6 сантиметров уменьшить на 2 сантиметра? Как изменится периметр квадрата? Чему равна площадь квадрата, если его периметр равен 48 сантиметров? 96 см?
Математика
Как изменится площадь квадрата, если его сторону в 6 сантиметров уменьшить на 2 сантиметра? Как изменится периметр квадрата? Чему равна площадь квадрата, если его периметр равен 48 сантиметров? 96 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*bS=6*6=36см²,если сторону уменьшить на 2см, то6-2=4см сторона квадратаS=4*4=16см²Р=4аР=4*6=24см первоначальныйР=4*(6-2)=16см если сторону уменьшить на 2сма=Р/4а=48/4=12см сторона квадрата, если Р=48сма=96/4=24см сторона квадрата, если Р=96см
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