Как изменится площадь квадрата, если его сторону в 6 сантиметров уменьшить на 2 сантиметра? Как изменится периметр квадрата? Чему равна площадь квадрата, если его периметр равен 48 сантиметров? 96 см?

Математика

Как изменится площадь квадрата, если его сторону в 6 сантиметров уменьшить на 2 сантиметра? Как изменится периметр квадрата? Чему равна площадь квадрата, если его периметр равен 48 сантиметров? 96 см?

Автор: Гость