Определите главные члены предложения: Мне не грустно и не скучно. Утро!...Какое в??ликолепие и спокойствие!

Русский язык
Определите главные члены предложения: Мне не грустно и не скучно. Утро!...Какое в??ликолепие и спокойствие!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не грустно, не скучно (сказуемые)
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