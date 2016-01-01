Напишите пожалуйста по понятней.

Гость: Гость:

Начертили оба вектора на координатной плоскости. 1) Умножить вектор на число = умножить каждую его координату на это число. Умножить на 1/3 равносильно разделить на 3. 1/3b = {1;-3} 2) Разность векторов - вектор от КОНЦА первого к КОНЦУ второго. 3) Найти координаты вектора А - Разность координат от КОНЦА вектора до его НАЧАЛА. По оси Х стало (-6 - 1) = -7 По оси У стало (+2 - (-3) = 5 Итого ответ; А (-7;5) Словами - семь налево и пять вверх.