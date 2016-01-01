Начертите два не коллинеарных вектора a и b, |a|=3, |b|=2
Математика
Начертите два не коллинеарных вектора a и b, |a|=3, |b|=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неколлинеарные векторы - векторы, лежащие не на одной прямой, и не на параллельных прямых. Отталкиваясь от этого правила, начертите |a| |b| с направлением в разные стороны.
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