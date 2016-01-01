Какие формы половозрастной пирамиды может быть характерна для общества в котором наиболее удобно и комфортно

География
Какие формы половозрастной пирамиды может быть характерна для общества в котором наиболее удобно и комфортно
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Гость:
Примерно равное количество мужчин и женщин
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