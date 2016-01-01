Какие формы половозрастной пирамиды может быть характерна для общества в котором наиболее удобно и комфортно
География
Какие формы половозрастной пирамиды может быть характерна для общества в котором наиболее удобно и комфортно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно равное количество мужчин и женщин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если...
Русский язык
Математика
В мастерской сшили 7 меховых кепок, израсходовав на каждую по 2 шкурки, и сколько же ушанок, израсходовав на каждую по 4 шкурки. сколько всего шкур...