Как вы думаете Как возникли названия северный мост и южный мост?
Информатика
Как вы думаете Как возникли названия северный мост и южный мост?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если представить что материнская плата это карта, то северный мост будет находиться на севере. тоже самое с южным мостом
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