В библиотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. сколько всего учебников привезли в библиотеку?

Математика

В библиотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. сколько всего учебников привезли в библиотеку?

Автор: Гость