В библиотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. сколько всего учебников привезли в библиотеку?
Математика
В библиотеку привезли 1200 учебников на казахском языке и в 3 раза меньше учебников ??а русском языке. сколько всего учебников привезли в библиотеку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:3=400 учебников на русском 1200+400=1600 учебников
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