Составь предложения. например короткий хвостик. на этим словам: денёчек, сыночек, ??одарочек, дубочек, человечек, волосочек, перстенёчек, платочек, колосечек, холмик, размерчик, перчик, помидорчик, огурчик, зубик.
Русский язык
Составь предложения. например короткий хвостик. на этим словам: денёчек, сыночек, ??одарочек, дубочек, человечек, волосочек, перстенёчек, платочек, колосечек, холмик, размерчик, перчик, помидорчик, огурчик, зубик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хороший денечек . послушный сыночек
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