Какое здание построено в стиле нарышкинского барокко?

История
Какое здание построено в стиле нарышкинского барокко?
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Версальский дворец, Аранхуэс,Гранд-Плас в Брюсселе,Дворец Шёнбрунн,Дворцово-парковый ансамбль Петергоф,Дрезденский Цвингер,Собор святого Петра в Риме,Церковь Богоматери в центре Версаля.
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