В чем заключается принцип открытой архитектуры?Даю 100 баллов люди

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Открытая архитектура- это архитектура компьютера, любого перефирийного устройства(устройства ввода-вывода) или ПО (программного обеспечения), на которые опубликованы спецификации(документ, в котором указаны все узлы и детали изделия), то есть любой производитель может разработать дополнительные устройства к системам с открытой архитектурой Принцип открытой архитектуры заключается в том, что производитель не скрывает узлы и детали, из которых состоит компьютер. Они могут быть легко заменены другими. Большинство современных компьютеров- с открытой архитектурой. Обратный пример- с закрытой архитектурой это продукция Apple (айфон,айпад, макбук), к которым не подходят детали других производителей По просту говоря, к любому компьютеру можно подключить любой принтер, мышку или другой гаджет не важно какого производителя