Как изменится цвет индикатора (лакмус) при добавлении его к растворам следующих э??ектролитов: Na2CO3, NaOH, HNO3, CuSO4, H2SO4, NaSO4?

Химия

Как изменится цвет индикатора (лакмус) при добавлении его к растворам следующих э??ектролитов: Na2CO3, NaOH, HNO3, CuSO4, H2SO4, NaSO4?

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