Как изменится цвет индикатора (лакмус) при добавлении его к растворам следующих э??ектролитов: Na2CO3, NaOH, HNO3, CuSO4, H2SO4, NaSO4?
Химия
Как изменится цвет индикатора (лакмус) при добавлении его к растворам следующих э??ектролитов: Na2CO3, NaOH, HNO3, CuSO4, H2SO4, NaSO4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лакмус в кислой среде красного цвета, в щелочной синего, поэтому: в Na2CO3 - раствор окрасится в синий цвет NaOH - синий HNO3 - красный CuSO4 - красный H2SO4 - красный Na2SO4 - фиолетовый ( среда нейтральная)
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