На какое наибольшее число можно сократить дробь 840/1260
Математика
На какое наибольшее число можно сократить дробь 840/1260
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840/1260 = 14/21 Ответ: на 60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Информатика
Информативновность сообщения, принимаемого человеком, определяется 1.Способом передачи сообщения, 2.способом обработки принимаемого сообщения, ...
Математика
Помогите решить логическую задачу: В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см. один от другого. В другом ряду 15 камешков на расстоянии 1 см. один ...
Русский язык