1 Вокализ. 2 Баркарола.

Музыка
1 Вокализ. 2 Баркарола.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокализ - Вокальное произведение, предназначенное для профессионального исполнения голосом без слов в сопровождении оркестра. баркарола - Песня венецианских гондольеров, а также музыкальное или вокальное произведение в стиле такой песни.
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