Почему бывает веса костный год

География
Почему бывает веса костный год
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что.вопрос нормально задай
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