Как кие слова надо вставить In the lesson we ... the teachers questions ,Can you ... from English into Russian

Английский язык
Как кие слова надо вставить In the lesson we ... the teachers questions ,Can you ... from English into Russian
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