Как (когда ) я ощутил себя взрослым . Сочинение

Литература
Как (когда ) я ощутил себя взрослым . Сочинение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ребята мечтают стать взрослыми. Я тоже с ранних лет мечтал об этом. Вот дорасту до дверной ручки, думал я, и стану взрослым. Но шло время, я вырастал из ботинок, мне сделалась мала кровать, а я все не взрослел. Я стал понимать, что дело не в росте. А в чем же? Долгое время не мог ответить на этот вопрос. В первый раз почувствовал себя взрослым, когда пожалел маму. Многие годы я не замечал ее усталости, ее переживаний, ее боли. А тут вдруг заметил и пожалел маму. Она несла большую тяжелую сумку с картошкой, и я первый раз в жизни подумал: «Ей, наверное, тяжело ». Я вцепился в сумку и понес ее вместе с мамой. Это было очень тяжело, но я вдруг испытал радость от этой тяжести: раз мне тяжело, значит, я здорово помог маме! Я стал внимательнее и к другим людям. Человек взрослеет не сразу. И каждый взрослеет в разное время, независимо от возраста. Я знаю молодых людей, у кото­рых в кармане паспорт, а они так и не стали взрослыми: когда- то таких называли недорослями. Хорошо ли быть взрослым? Хорошо! А легко ли? Скажу честно: трудно! Ведь взрослый человек должен быть самостоятельным, должен сам принимать реше­ния, совершать поступки, преодолевать трудности, должен от­вечать перед людьми за свою жизнь и за жизнь общества. Да, взрослым человеком быть хорошо, даже прекрасно. Но при условии, что жизнь твоя будет наполненной и впереди у тебя будет высокая цель. Такая жизнь не наступает сама собой. Ее человек должен создать только сам. И чем раньше вы это поймете, чем раньше сделаете свои первые самостоятельные шаги, тем больше вам будет сопутствовать удача.
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