Русский Лидман орлова русский язык 6 класс упр 208 под цифрой 1 и под цифрой 2 зарание спасибо

Гость: Гость:

В скобках указываю суффиксы и вид. 1.Просить (-и-, сов.в.) - прощать (-а-, несов.в.) ст//щ; преградить (-и-, сов.в.) - преграждать (-а-, несов.в.) д//жд; похитить (-и-, сов.в.) - похищать (-а-, несов.в.) т//щ; углубиться (-и-, сов.в.) - углубляться (-я-, несов.в.) б//бл; посетить (-и-, сов.в.) - посещать (-а-, несов.в.) т//щ. 2.Накопить (-и-, сов.в.) - накапливать (-ива-, несов.в.) о//а, п//пл; спросить (-и-, сов.в.) - спрашивать (-ива-, несов.в.) о//а, с//ш; подтолкнуть (-у-, сов.в.) - подталкивать (-ива-, несов.в.) о//а; закончиться (-и-, сов.в.) - заканчивать (-ива-, несов.в.) о//а. Углубиться в чащу, углубляться в работу; закончиться в полночь, заканчиваться на рассвете.