Как легко определить числа которые делятся на 5?
Математика
Как легко определить числа которые делятся на 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они заканчиваются на ноль или пять.
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