Спиши предложения, расставляя недостающие знаки припенания и вставляя пропущенн??е буквы составь схему каждого предложения

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Спиши предложения, расставляя недостающие знаки припенания и вставляя пропущенн??е буквы составь схему каждого предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) "Математика не ест бананов!" - крикнул попугай. 2)Слонёнок припомнил: "Математика - это когда надо умножать и делить". 3)"Я всегда говорила,что надо умножать. Глупо жать, глупо" - обрадовалась мартышка. 4)"Когда жать?" - спросил попугай. 5)" А можно я..." - начал удав. 6)Мартышка опустила глаза и сказала: "Я буду ваше ненаглядное пособие". Схемы: 1. "П!"-а. 2.А:"П". 3."П",-а. 4."П?"-а. 5."П",-а. 6. А:"П".
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