Важен ли облик Елисея в наше время?
Литература
Важен ли облик Елисея в наше время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично я считаю, что в какой-то степени это важно. Ведь в первую очередь мы обращаем внимание на его внешность, делаем какие-то выводы: ну например-богатый или бедный и т.д.
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