Найдите градусную меру внутренних и внешних углов четырехугольника ABCD если lt;A=71°, lt;B=117°, lt;C=86°.

Математика
Найдите градусную меру внутренних и внешних углов четырехугольника ABCD если lt;A=71°, lt;B=117°, lt;C=86°.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех углов 360 гр. вот и отнимает от 360 -71-86-117
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