Вставить пропущенные окончания. Указать падеж имя сущ. Играть с котенк... В Древн... Египт... . Стоять около пристан...... . побывать в Якути.... . К нарядной елк...... . Собраться у елк..... . Около сельск...... клуба

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Вставить пропущенные окончания. Указать падеж имя сущ. Играть с котенк... В Древн... Египт... . Стоять около пристан...... . побывать в Якути.... . К нарядной елк...... . Собраться у елк..... . Около сельск...... клуба

Автор: Гость