Вставить пропущенные окончания. Указать падеж имя сущ. Играть с котенк... В Древн... Египт... . Стоять около пристан...... . побывать в Якути.... . К нарядной елк...... . Собраться у елк..... . Около сельск...... клуба
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Вставить пропущенные окончания. Указать падеж имя сущ. Играть с котенк... В Древн... Египт... . Стоять около пристан...... . побывать в Якути.... . К нарядной елк...... . Собраться у елк..... . Около сельск...... клуба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играть с котенком(Т. п) В Древнем Египте (П. п) Стоять около пристани(Р. п) Побывать в Якутии(П. п) К нарядной елке(Д. п) Собраться у ёлки(П. п) Около сельского клуба(сельского-какого?; клуба-Р. п)
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