Точки M и K делят отрезок AB на три части:AM,MK и KB.найдите длину отрезка AB , если AM=3 см 5 ??м ,отрезок MK на 13 мм длиннее отрезка AM , а отрезок AK на 8 мм короче отрезка KB.

Математика

Точки M и K делят отрезок AB на три части:AM,MK и KB.найдите длину отрезка AB , если AM=3 см 5 ??м ,отрезок MK на 13 мм длиннее отрезка AM , а отрезок AK на 8 мм короче отрезка KB.

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