Точки M и K делят отрезок AB на три части:AM,MK и KB.найдите длину отрезка AB , если AM=3 см 5 ??м ,отрезок MK на 13 мм длиннее отрезка AM , а отрезок AK на 8 мм короче отрезка KB.
Математика
Точки M и K делят отрезок AB на три части:AM,MK и KB.найдите длину отрезка AB , если AM=3 см 5 ??м ,отрезок MK на 13 мм длиннее отрезка AM , а отрезок AK на 8 мм короче отрезка KB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=AM+MK+KB MK=3см5мм+13мм=4см8мм AK=AM+MK=3см5мм+4см8мм=8см3мм КВ=8см3мм-8мм=7см5мм АВ=3см5мм+4см8мм+7см5мм=15см8мм
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