Выписать 30 слов с безударными гласнымии подчеркнуть орфограммы
Русский язык
Выписать 30 слов с безударными гласнымии подчеркнуть орфограммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КотИк лАпша кАстрюля мОроз кАрандаш трясОгузка пЕнал Оружие вОпрос кОстюм кОлбаса пОртрет лИнейка бАнкет бЕседка плАншет математИка жИзнь зАдира пЕтух пИла мОлоток кАчели чЕловек трАмплин бЕда пОбеда мОльберт дИрижабль кОлокольчик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найти число если 1% его равен 15 г;5% его равны 2т;10% его равны 25 руб.50 коп;14% его равны 3целых 1/2 га;25% его равны 1/8 л.
Химия
Среди приведенных химических элементов наибольшее значение электроотрицательности имеет: 1) кремний 2) сера 3) фосфор 4) хлор
Физика