Выписать 30 слов с безударными гласнымии подчеркнуть орфограммы

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Выписать 30 слов с безударными гласнымии подчеркнуть орфограммы
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КотИк лАпша кАстрюля мОроз кАрандаш трясОгузка пЕнал Оружие вОпрос кОстюм кОлбаса пОртрет лИнейка бАнкет бЕседка плАншет математИка жИзнь зАдира пЕтух пИла мОлоток кАчели чЕловек трАмплин бЕда пОбеда мОльберт дИрижабль кОлокольчик
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