1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните графически выбор гласной в корне. 2. Перечислите корни, в которых происходит чередование а/о, е/и. Молоко приг..рело, возл..гать надежды, от перемены мест сл..гаемых сумма не ме...

Русский язык

1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните графически выбор гласной в корне. 2. Перечислите корни, в которых происходит чередование а/о, е/и. Молоко приг..рело, возл..гать надежды, от перемены мест сл..гаемых сумма не меняется, полезные р..стения, молодая пор..сль, соб..раться за грибами, бл..стеть на солнце,зам..реть от неожиданности. 3. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните графически выбор гласной в корне. Заг..релись от радости, зар..сти, зап..реть дверь, бл..стательная победа, расст..лать скатерть, заг..реть на солнце, р..стут кусты, лампочка перег..рела.

Автор: Гость