Звуко-буквений аналіз слов гіллям, хвої бють джерела
Українська мова
Звуко-буквений аналіз слов гіллям, хвої бють джерела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гiлля-5б.6зв.,хвоi-4б.5зв.,бють-4б.4зв.,джерела-7б.7зв.
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