Напишіть 3складних речень , будь ласка

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Напишіть 3складних речень , будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вчора отримав гарну оцінку,яку поставив мені вчитель фізкультури. Не зважаючи на контрольну роботу ,я впевнено і швидко написав завдання.
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