Вычислить массу серы которая прореагирует с алюминием если образовалось 50 г суль??ида алюминия
Химия
Вычислить массу серы которая прореагирует с алюминием если образовалось 50 г суль??ида алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+3S=Al2S3 n(Al2S3)=m/M=50/150=0.3 моль M(Al2S3)=54+96=150 x/3=0.3/1 x=0.1 m(S)=n*M=0.1*32=3.2 грамм
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