Помогите с первый заданием!

Гость: Гость:

∠А=∠С=228°÷2=114° - противолежащие углы параллелограмма равны (свойство параллелограмма) ∠B=∠D=180°-114°=66° - сумма двух соседних углов параллелограмма равна 180. (ромб - это параллелограмм с равными сторонами)