Помогите с первый заданием!
Геометрия
Помогите с первый заданием!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠А=∠С=228°÷2=114° - противолежащие углы параллелограмма равны (свойство параллелограмма) ∠B=∠D=180°-114°=66° - сумма двух соседних углов параллелограмма равна 180. (ромб - это параллелограмм с равными сторонами)
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