Напиши в порядке убывания 10 чисел,которые меньше 10.

Математика
Напиши в порядке убывания 10 чисел,которые меньше 10.
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9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
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