Как решить упражнение : Даны четыре точки так , что никакие из них не лежат на одной прямой . Через каждые две точки проведена прямая . Сколько прямых проведено ?

Математика

Как решить упражнение : Даны четыре точки так , что никакие из них не лежат на одной прямой . Через каждые две точки проведена прямая . Сколько прямых проведено ?

Автор: Гость