Вычисли рпоизведение 12×45 разными способами, применив сочетательный и распредели??ельный законы умнажения?

Математика
Вычисли рпоизведение 12×45 разными способами, применив сочетательный и распредели??ельный законы умнажения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*45=2*6*9*5=540 12*(40+5)=12*40+5*12=480*60=540
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