Как можно охарактеризовать Петра Гринёва в повести "Капитанская дочка"?

Литература
Как можно охарактеризовать Петра Гринёва в повести "Капитанская дочка"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Береги честь смолоду» - этот завет является главным в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Именно ему следует Петр Гринев.      Родителями героя были небогатые дворяне, которые в Петруше души не чаяли, ведь он был у них единственным ребенком. Еще до рождения герой был записан в Семеновский полк офицером.      Петруша получил неважное образование - под руководством дядьки Савельича «на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля». Самым интересным занятием герой считал «гонять голубей и играть в чехарду с дворовыми мальчишками».      Но в шестнадцать лет судьба Гринева круто переменилась. Он попадает на военную службу – в Белогорскую крепость. Здесь герой влюбляется в дочь коменданта крепости – Машу Миронову. Здесь Гринев становится участником восстания крестьян под предводительством Емельяна Пугачева.      С самого начала героя романа отличает доброта, воспитанность, уважительное отношение к людям: «Муж и жена были люди самые почтенные». Петр больше всего ценит свое доброе имя и честь других людей.      Именно поэтому он не присягает на верность Пугачеву: «Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу». Во время общения с ним герой относится к Пугачеву, как к преступнику, который хочет захватить святое – государственную власть.      Очень достойно ведет себя Гринев, даже когда оказывается под следствием. Он держится спокойно, думает не только о себе, но и о честном имени Маши: «Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова».      Пушкин показывает, что, только заботясь о своей чести, можно выйти победителем из всех испытаний: в итоге Гринева полностью оправдывают, а Швабрина справедливо приговаривают к заключению.      Таким образом, в романе Пушкина «Капитанская дочка» Гринев является положительным героем. Он «живой человек», со своими достоинствами и недостатками (вспомним, как он проигрался в карты или обидел Савельича). Но по своим «взглядам» этот герой всегда остается на стороне добра. Именно поэтому автор и мы, читатели, симпатизируем ему.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Щелочные металлы. Объясните пожалуйста, как решаются уравнения реакций.
Ответить
Алгебра
Решите номер 8. Есть вложение.
Ответить
Литература
Биография ЛЕРМОНТОВА !!! срочно !!1
Ответить
Химия
Как удалить накипь в чайнике химическим способом ?
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания: всё покрыта мхом Земля под ногами камни ветки деревьев
Ответить