Щелочные металлы. Объясните пожалуйста, как решаются уравнения реакций.

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Щелочные металлы легко реагируют с кислородом, но каждый металл проявляет свою индивидуальность:оксид образует только литий:4Li + O2 = 2Li2O,натрий образует пероксид:2Na + O2 = Na2O2,С галогенами все щелочные металлы образуют галогениды:2Na + Cl2 = 2NaCl.Взаимодействие с водородом, серой, фосфором, углеродом, кремнием протекает при нагревании:с водородом образуются гидриды:2Na + H2 = 2NaH,с серой – сульфиды:2K + S = K2S,с фосфором – фосфиды:3K + P = K3P,с кремнием – силициды:4Cs + Si = Cs4Si,с углеродом карбиды образуют литий и натрий:2Li + 2C = Li2C2,калий, рубидий и цезий карбиды не образуют, могут образовывать соединения включения с графитом.С азотом легко реагирует только литий, реакция протекает при комнатной температуре с образованием нитрида лития:6Li + N2 = 2Li3N.С Водой: 2M + 2H2O = 2MOH + H2. Взаимодействие с аммиакомЩелочные металлы реагируют с аммиаком с образованием амида натрия:2Li + 2NH3 = 2LiNH2 + H2. Взаимодействие с органическими веществамиЩелочные металлы реагируют со спиртами и фенолами, которые проявляют в данном случае кислотные свойства:2Na + 2C2H5OH = 2C2H5ONa + H2;2K + 2C6H5OH = 2C6H5OK + H2; также они могут вступать в реакции с галогеналканами, галогенпроизводными аренов и другими органическими веществами. Восстановление металлов из оксидов и солейМенее активные металлы могут быть получены восстановлением щелочными металлами:3Na + AlCl3 = Al + 3NaCl.