Как удалить накипь в чайнике химическим способом

Химия
Как удалить накипь в чайнике химическим способом
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Автор: Гость
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Гость:
Анти накипь наливаешь доводишь до кипения и всё
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