Запишіть схему перетворення атома Хлору на йон, використавши електронні формули ??астинок.

Химия
Запишіть схему перетворення атома Хлору на йон, використавши електронні формули ??астинок.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl +17 )  )  )           2   8 7 Cl° 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ (атом) Cl¹⁻ 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ (ион)
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